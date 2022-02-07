«Боруссия» объявила о подписании Зюле. Защитник «Баварии» переедет в Дормунд летом

«Шмели» предложили немцу контракт на лучших условиях

Никлас Зюле / Фото - UEFA

Защитник «Баварии» Никлас Зюле станет игроком «Боруссии». Об этом сообщает пресс-служба дортмундцев.

26-летний немец перейдет в новый клуб на правах свободного агента. Его действующий контракт подойдет к концу летом 2022 года.

Новое соглашение будет рассчитано на четыре года. Как сообщает Sport1.de, Зюле будет зарабатывать в «Боруссии» 10 миллионов евро в год. В Мюнхене предлагали меньше.

В «Баварию» центрбек перешел в 2017 году. С тех пор он провел за клуб 159 матчей, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зюле не удалось договориться с нынешним клубом о продлении контракта.