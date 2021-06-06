«Боруссия» пытается удержать Холанда, установив на норвежца космический ценник

«Шмели» не намерены отпускать своего лидера

Эрлинг Холанд / Фото: Football Espana

Дортмундская «Боруссия» стремится удержать форварда Эрлинга Холанда. «Шмели» установили на норвежского голеадора ценник в 200 миллионов евро, сообщает Daily Mail со ссылкой на AS.



Такая огромная сумма обусловлена огромным интересом со стороны клубов АПЛ. Наибольший интерес к форварду проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Челси». Для «горожан» приоритетным вариантом является подписание лидера «Тоттенхэма» Харри Кейна, но, если этого не произойдет, финалисты Лиги чемпионов намерены включится в борьбу за Холанда.

Напомним, что Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.