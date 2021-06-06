Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения, но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
«Боруссия» пытается удержать Холанда, установив на норвежца космический ценник
«Шмели» не намерены отпускать своего лидера
6 июня 17:50
Эрлинг Холанд / Фото: Football Espana
Дортмундская «Боруссия» стремится удержать форварда Эрлинга Холанда. «Шмели» установили на норвежского голеадора ценник в 200 миллионов евро, сообщает Daily Mail
со ссылкой на AS.
Такая огромная сумма обусловлена огромным интересом со стороны клубов АПЛ. Наибольший интерес к форварду проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Челси». Для «горожан» приоритетным вариантом является подписание лидера «Тоттенхэма» Харри Кейна, но, если этого не произойдет, финалисты Лиги чемпионов намерены включится в борьбу за Холанда.
Напомним, что Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
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