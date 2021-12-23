Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду

Дортмундцы изучают возможности
Футбол Бундеслига (Германия)
09:51
«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду
Фото: AFP

«Боруссия» Д рассматривает замену для нападающего Эрлинга Холанда.

Дортмундцам интересны два форварда. Это нападающий «Байера» Патрик Шик и форвард «Аякса» Себастьян Аллер. За обоих придется выложить порядка 40 миллионов евро, сообщает Bild.

Холанд пока не ушел из команды, однако была информация, что он может остаться еще на один сезон в Германии.

Также у «Боруссии» есть еще вариант с игроком «Зальцбурга», который уже согласился на переезд.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Патрик Шик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Ливерпуль» включился в борьбу за Эрлинга Холанда
«Ливерпуль» включился в борьбу за Эрлинга Холанда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 13:46
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Футбол Бундеслига (Германия)
20 декабря 17:51
Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»
Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»
Футбол Бундеслига (Германия)
20 декабря 10:55
Гендиректор «Боруссии Д»: «Все топовые клубы хотят Холанда, особенно «Реал»
Гендиректор «Боруссии Д»: «Все топовые клубы хотят Холанда, особенно «Реал»
Футбол Бундеслига (Германия)
19 декабря 12:11
Холанд не забил, а «Боруссия» Д проиграла «Герте»
Холанд не забил, а «Боруссия» Д проиграла «Герте»
Футбол Бундеслига (Германия)
18 декабря 21:37
«Реал» войдет в гонку за Холанда лишь при одном условии
«Реал» войдет в гонку за Холанда лишь при одном условии
Футбол Примерa (Испания)
18 декабря 13:31

Новости: Футбол

УПЛ возобновится 25 февраля
УПЛ возобновится 25 февраля
Украинская Премьер-лига
11:10
Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области
Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области
Украинская Премьер-лига
10:50
Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»
Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»
Примерa (Испания)
10:29
Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»
Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»
Премьер-Лига (Англия)
10:10
«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду
«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду
Бундеслига (Германия)
09:51
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Украинская Премьер-лига
09:30
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
Серия А (Италия)
09:17
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Премьер-Лига (Англия)
08:55
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
Украинская Премьер-лига
08:28
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости