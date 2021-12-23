«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду

Дортмундцы изучают возможности

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«Боруссия» Д рассматривает замену для нападающего Эрлинга Холанда.

Дортмундцам интересны два форварда. Это нападающий «Байера» Патрик Шик и форвард «Аякса» Себастьян Аллер. За обоих придется выложить порядка 40 миллионов евро, сообщает Bild.

Холанд пока не ушел из команды, однако была информация, что он может остаться еще на один сезон в Германии.

Также у «Боруссии» есть еще вариант с игроком «Зальцбурга», который уже согласился на переезд.