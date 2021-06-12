«Боруссия» установила ценник на Санчо

Немцы хотя выручить солидную сумму

Джейдон Санчо / фото - BVB

«Манчестер Юнайтед» активно ведет переговоры по трансферу вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

Главная проблема – ценник игрока. «Шмели» требуют за одного из лидеров своей команды не меньше 100 миллионов евро. МЮ готов заплатить около 87 миллионов евро за игрока.

Переговоры между клубами по переходу англичанина в стан «дьяволов» уже заходили в тупик прошлым летом, когда дортмундцы заявили, что не отдадут игрока меньше, чем за 150 миллионов евро.

Теперь обе стороны более благосклонны. «Боруссия» хочет получить 87 миллионов евро сразу, а еще 13 миллионов прописать в контракте бонусами, и МЮ похоже собирается удовлетворить финансовые аппетиты «шмелей».

Если переговоры пройдут гладко и маникунианцы смогут выкупить игрока, то Санчо будет получать в «Юнайтед» в два раза больше, чем он получал в Дортмунде.