Дортмундская «Боруссия» проиграла «Лейпцигу» и пустила «Баварию» в отрыв
«Боруссия» ведет переговоры с Холандом о новом контракте
Дортмундцы надеются удержать игроку
14:41
Фото: BVB
«Боруссия» Д ведет переговоры о новом контракте с нападающим Эрлингом Холандом.
Немецкий клуб намерен удержать форварда в команде. Его могут сделать самым высокооплачиваемым футболистом в клубе.
Нынешняя зарплата норвежца достигает 8 миллионов евро. По новому контракту он может получать 16-18 миллионов, сообщает Sky Germany.
Переговоры пока идут сложно. Агент форварда Мино Райола надеется устроить игрока в топ-клуб.
При этом сам Холанд не горит желанием уходить.
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