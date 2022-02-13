«Боруссия» воспользовалась осечкой «Баварии», разгромив «Унион»
В 22-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Унион».
На перерыв «шмели» ушли при комфортном преимуществе в два мяча. Это произошло благодаря дублю Ройса.
После перерыва дортмундцы довершили разгром соперника. Забил Геррейру. Гол престижа от Мевальда был отобран системой VAR.
«Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в турнирной таблице до шести очков. «Унион» упустил возможность обойти «Лейпциг» и войти в зону Лиги чемпионов.
Бундеслига, 22 тур
«Унион» – «Боруссия» Дортмунд 0:3
Голы: Ройс, 18, 25, Геррейру, 71
«Унион»: Люте, Триммель (Рюэрсон, 78), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Озтуналы (Мевальд, 62), Премель, Беккер (Шафер, 78), Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).
«Боруссия»: Кобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90), Витцель, Дауд (Джан, 73), Беллингем, Брандт (Рейнир, 89), Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81).Предупреждения: Баумгартль, Мевальд, Кнохе, Шафер – Брандт
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