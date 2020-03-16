«Боруссия» назвала цену Холанда

Дортмундцы могут расстаться с форвардом в летнее трансферное окно

Эрлинг Холанд / Фото - readfootball

Дортмундская «Боруссия» назвала сумму, которую намерена выручить за своего форварда Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Bild.





В летнее трансферное окно немецкий клуб готов продать 20-летнего норвежца за 150 миллионов евро.





Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».





Соглашение Холанда с «Боруссией» рассчитано до июня 2022 года, однако дортмундцы могут в одностороннем порядке продлить контракт еще на два года.





В нынешнем сезоне норвежец сыграл за клуб 30 матчей, забил 31 мяч и отдал 8 ассистов.



