Главный тренер «Руха»: «Борячук мог бы усилить сборную Украины»
Борячук – о ничьей с «Колосом»: «Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером»
Нападающий «Руха» отметил превосходство своей команды
Андрей Борячук / Фото - fcrukh.comУкраинский форвард «Руха» Андрей Борячук в эфире программы «Футбол News» поделился эмоциями после ничейного результата в матче 4-го тура УПЛ с «Колосом» (1:1).
«Мы выигрывали и вели всю игру, я считаю. Держали ее под контролем. Да, может, мы меньше контролировали сам мяч, но все равно контролировали игру в нижнем блоке. Когда команда соперника получила красную карточку, просто нужно было немного успокоиться. Нужно было играть и выигрывать. Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером. Я считаю, это была наша выигрышная игра».
Напомним, Борячук забил единственный гол «Руха» на 24-й минуте поединка.
А тем временем стало известно, что нападающий «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в Серии А.
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