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Борячук: «Сила «Динамо» – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Хотим их победить»

Киевляне сыграет против «Руха»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:29
Борячук: «Сила «Динамо» – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Хотим их победить»
Фото: ФК Рух

Нападающий «Руха» Андрей Борячук поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Динамо» в 9-м туре УПЛ.

«Игра будет непростой, ведь наш следующий соперник – это гранд украинского футбола.

Настраиваемся на этот матч в боевом настроении. Понимаем, что нам будет непросто в матче с «Динамо». Все же нужно выходить и получать очки. Конечно, стремимся победить в родных стенах.

Да, у каждой команды есть слабые стороны. «Шахтер» показал, что они сейчас сильнее. Мы будем играть в свою игру.

Сила «Динамо» – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Эта команда квалифицированных футболистов, поэтому они удачно выступают на международной арене, а не только в чемпионате Украины.

Мы хотим одержать победу над «Динамо» благодаря своим сильным качествам. Это будет нелегко, но постараемся проявить себя наилучшим образом. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Она для нас очень важна».

Матч состоится 25 сентября в 19:30.

Андрей Усмонов
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Теги

Рух Динамо Киев Андрей Борячук

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