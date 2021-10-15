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Босния и Герцеговина стала 71-м соперником в истории сборной Украины

До этого команды еще не встречались
Футбол Сборная Украины
12:52
Босния и Герцеговина стала 71-м соперником в истории сборной Украины
Фото: Getty Images

Сборная Украины впервые в своей истории встречалась с командой Боснии и Герцеговины (1:1), сообщает пресс-служба УАФ.

Босния и Герцеговина стала 71-й сборной, против которой Украина играла в своей истории. Если учитывать только европейские команды, то 51-й сборной.

Украина проведет еще один матч против Боснии и Герцеговины в ноябре в рамках отбора на ЧМ-2022.

Ситуация в группе «сине-желтых».

Петр Приходько
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сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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