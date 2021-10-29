Босния и Герцеговина вызвала двух игроков из Серии А на матч с Украиной

Все лидеры внесены в заявку

Фото: AFP

Сборная Боснии и Герцеговины огласила состав на матчи против Финляндии и Украины в отборе на ЧМ-2022.

В заявке 27 футболистов. В ней оказались сильнейшие игроки.

Вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Матео Сушич («ЧФР Клуж», Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Раде Крунич («Милан», Италия), Миралем Пьянич («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» С, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард» », Бельгия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Эльмедин Жиликич («Олимпия», Словения), Элвис Шарич («Горица»).

Нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).

Босния проведет два матча дома. 13-го числа боснийцы примут Финляндию, 16-го – Украину.

Украина также огласился заявку на матч.