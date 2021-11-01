«Барселона» хочет арендовать полузащитника МЮ
Боссы «Барселоны» отправятся в Катар, чтобы подписать Хави
Несколько дней назад каталонцы уволили Кумана
14:59
Хави / фото - ESPN
Боссы «Барселоны» на этой недели отправятся в Катар, чтоб подписать контракт с главным тренером «Аль-Садда» Хави, сообщает Mundo Deportivo.
В заявлении источника написано:
«Барса» отправится в Катар, чтобы подписать Хави. На этой неделе представители клуба отправятся на подписание контракта с владельцами «Аль-Садда», которые хотят, чтобы Лапорта их покинул. Ожидается, что трансфер будет завершен в четверг».
Напомним, Куман требует у «Барселоны» выплатить ему 12 миллионов.
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