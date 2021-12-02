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Боссы МЮ поставили Рангнику цель, за достижение которой ему выплатят 10 миллионов евро

В Манчестере очень хотят видеть одного игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:42
Боссы МЮ поставили Рангнику цель, за достижение которой ему выплатят 10 миллионов евро
Ральф Рангник / фото - The Independent

Ральф Рангник стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». Летом специалист перейдет на должность консультанта клуба.

Как сообщает Bild, немцу, помимо тренерской работы, поручили помочь команде в подписании форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда.

По информации источника, если коуч убедит норвежца присоединиться к «дьяволам», то получит от боссов МЮ бонус в размере 10-ти миллионов евро.

Рангник уже знаком с Холандом, так как форвард выступал за «Зальцбург», когда немец руководил всей системой «Ред Булла».

Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий покинет Дортмунд следующим летом. За его подписью охотятся «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» и даже «Барселона».

Помимо суммы трансфера, желающим купить норвежца придется сверху заплатить 60 миллионов комиссионных агенту и отцу игрока.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрлинг Холанд

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