Боссы МЮ поставили Рангнику цель, за достижение которой ему выплатят 10 миллионов евро
Ральф Рангник стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». Летом специалист перейдет на должность консультанта клуба.
Как сообщает Bild, немцу, помимо тренерской работы, поручили помочь команде в подписании форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда.
По информации источника, если коуч убедит норвежца присоединиться к «дьяволам», то получит от боссов МЮ бонус в размере 10-ти миллионов евро.
Рангник уже знаком с Холандом, так как форвард выступал за «Зальцбург», когда немец руководил всей системой «Ред Булла».
Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий покинет Дортмунд следующим летом. За его подписью охотятся «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» и даже «Барселона».
Помимо суммы трансфера, желающим купить норвежца придется сверху заплатить 60 миллионов комиссионных агенту и отцу игрока.
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