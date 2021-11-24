Боссы МЮ провели переговоры с тремя именитыми тренерами

«Дьяволы» продолжают поиск замены для Сульшера

фото - MUFC

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не нашел, кем заменить уволенного Оле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает The Telegraph, спортивный директор МЮ Джон Мертон уже провел встречу с двумя специалистами – Люсьеном Фавром и Руди Гарсией.

Последним местом работы первого является дортмундская «Боруссия», откуда он был уволен этой весной после сенсационного поражения от «Штутгарта» (1:5).

Гарсия же покинул «Лион» по окончанию минувшего сезона, завершив кампанию на 4-м месте в Лиге 1. Главным достижением француза у руля «ткачей» является выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 19/20.

Также ранее боссы «дьяволов» встретились с экс-тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Свой первый матч после отставки Сульшера маникунианцы выиграли, одолев «Вильярреал», и выйдя в плей-офф ЛЧ.