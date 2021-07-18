Тренер «Шахтера» по методологии: «Мы представляем клуб мирового уровня»
Боту: «Итальянские тренеры «Шахтера» пока превосходят все ожидания»
Штаб Де Дзерби оставляет лишь положительные впечатления
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom
Директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту рассказал о работе итальянского тренерского штаба во главе с Роберто Де Дзерби в донецком клубе.
Что думаете о работе итальянских специалистов на сборах?
«Впечатления очень позитивные, пока превосходят все ожидания. Мы усердно работаем. Все настоящие профессионалы. Это очень хорошо для команды».
Вам нравится подход к тренировкам?
«Де Дзерби – человек, у которого есть четкий стиль игры. Он ему не изменяет и придерживается его. Атакующий футбол, который все так любят в «Шахтере».
Команда под руководством итальянского специалиста активно готовится в Киеве к новому сезону.
Хавбек «горняков» Евгений Коноплянка пообещал, что они будут грызть землю лишь бы выиграть в новом сезоне национальное первенство.
Напомним, ранее «Шахтер» представил новую форму.
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