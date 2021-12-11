Сразу два игрока «Динамо» на одну позицию – под угрозой дисквалификации
Бойко – лучший игрок «Динамо» по средней оценке в ЛЧ сразу по двум версиям
Оба статистических портала сошлись в своих топ-3
12:39
Денис Бойко / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» завершило групповой этап Лиги чемпионов на последней строчке. Подопечные Мирчи Луческу набрали всего одно очко.
Лучшим в составе «бело-синих» по средней оценке за матч по версии WhoScored SofaScore стал голкипер Денис Бойко. Но стоит заметить, что он провел лишь один поединок против «Бенфики» (0:0). Правда, игра оказалась единственной «сухой».
Примечательно, что оба статистических портала также сошлись в составе тройки лучших. Вторым стал Николай Шапаренко (6.83 и 6.98 соответственно) и Сергей Сидорчук (6.56 и 6.92).
Ранее нападающий «Бенфики» Роман Яремчук стал лучшим игроком матча с «Динамо».
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