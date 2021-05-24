«Брага» выиграла Кубок Португалии, обыграв в финале «Бенфику»

Лиссабонцы остались без трофеев по итогам сезона

Фото: twitter.com/SCBragaOficial

«Брага» стала победителем Кубка Португалии.

В финале команда обыграла «Бенфику» (2:0), оставив лиссабонцев без трофеев по итогам сезона.

Это третья победа «Браги» в национальном кубке. Ранее команда побеждала в сезоне 1965/66 и в сезоне 2015/16.

Также «Брага» сыграет в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга», который стал национальным чемпионом.