«Вест Хэм» и «Брага» хотят подписать защитника «Ворсклы»
«Брага» выиграла Кубок Португалии, обыграв в финале «Бенфику»
Лиссабонцы остались без трофеев по итогам сезона
Фото: twitter.com/SCBragaOficial
«Брага» стала победителем Кубка Португалии.
В финале команда обыграла «Бенфику» (2:0), оставив лиссабонцев без трофеев по итогам сезона.
Это третья победа «Браги» в национальном кубке. Ранее команда побеждала в сезоне 1965/66 и в сезоне 2015/16.
Также «Брага» сыграет в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга», который стал национальным чемпионом.
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