Брали очки с Францией и Испанией. Украина уже год как не проигрывает в домашних матчах

Последнее поражение в родных стенах «сине-желтые» потерпели от Германии

фото - UEFA

Сегодня, 12 октября сборная Украины во Львове примет Боснию и Герцеговину.

Многие говорят о «фартовости» львовского стадиона для «сине-желтых», но стоит отметить, что команда достаточно успешно выступает в родных стенах не только в западной столице.

Последнее домашнее поражение украинской команды датируется еще 10-м октября 2020-года. Тогда «сине-желтые» на «Олимпийском» уступили Германии в рамках Лиги наций.

После этого команда не проигрывала дома ни под руководством Андрея Шевченко, ни под руководством Александра Петракова.

К тому же, украинцам приходилось играть с топовыми сборными. Через три дня после проигрыша Германии национальная команда в Киеве одолела Испанию со счетом 1:0, а уже этой осенью украинцы все на том же стадионе сыграли вничью с чемпионами мира – сборной Франции.

Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.

Уже известна заявка украинской национальной команды на эту встречу.