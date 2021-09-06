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Брат Погба и хавбек «Ливерпуля» не могут покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране

Сборную Марокко смогли эвакуировать
Футбол Чемпионат мира по футболу
18:46
Брат Погба и хавбек «Ливерпуля» не могут покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
фото - BBC

Матча отбора на ЧМ-2022 между Гвинеей и Марокко был перенесен. Причиной стал военный переворот в Гвинее.

Национальную команду Марокко смогли успешно эвакуировать из страны, но гвинейские футболисты пока не могут покинуть территорию государства.

Гвинейских легионеров не выпускают из страны. Среди них есть хавбек «Ромы» Амаду Диавара, полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта и защитник «Сошо» Флорентен Погба – брат звездного игрока МЮ и сборной Франции Поля Погба.

«Ливерпуль» сделал официальное заявление по поводу ситуации с их игроком. Представителей клуба цитирует портал Goal:

«Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нём заботятся. Конечно, ситуация нестабильна, и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в Ливерпуль».

Также в СМИ была информация, что хавбек нанял частный самолет на 13 мест, чтобы вывезти товарищей по команде. Борт пока ждет разрешения на посадку в Конакри, а футболисты находятся под охраной в отеле.

Напомним, еще один матч отбора ЧМ-2022 был сорван. Матч Бразилия - Аргентина остановила полиция, чтобы задержать четверых аргентинцев.

Павел Харченко
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Наби Кейта Ливерпуль Поль Погба

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