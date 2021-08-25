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Брат владельца ПСЖ – о покупке Мбаппе «Реалом»: «Или соглашайтесь с ценой, или играйте с гольфистом»

Парижане хотят выручить хорошую сумму
Футбол Лига 1 (Франция)
14:20
Брат владельца ПСЖ – о покупке Мбаппе «Реалом»: «Или соглашайтесь с ценой, или играйте с гольфистом»
Килиан Мбаппе / фото - CBS

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамад Аль-Тани на своей странице в Twitter обратился к «Реалу» по поводу их интереса к форварду парижан Килиану Мбаппе:

«Если вы согласитесь с запрашиваемой ценой, то свяжитесь с нами.

А если нет, то играйте сезон вместе с гольфистом (имеется ввиду валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл, - прим.)».

ПСЖ все-таки готовы пойти на переговоры по поводу продажи Мбаппе, чей контракт истекает следующим летом. В Париже предпочитают заработать на нападающем хорошую сумму, чем отпускать его бесплатно.

Как ранее сообщали многочисленные источники, «Реал» отправил официальный запрос ПСЖ по поводу трансфера Килиана и предложил огромную сумму за игрока.

Напомним, ранее брат владельца ПСЖ выложил фото с Криштиану Роналду в форме французского гранда.

Павел Харченко
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Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол)

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