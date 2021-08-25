Брат владельца ПСЖ опубликовал фотографию Роналду в футболке французского гранда

Потенциальный уход Мбаппе может привести португальца в Париж?

Криштиану Роналду и Лионель Месси / фото - beIN SPORTS

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамад Аль-Тани на своей странице в Twitter опубликовал фотографию Криштиану Роналду в футболке ПСЖ рядом с Лионелем Месси:

«Может быть так?».

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выслушать предложения и отпустить форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». «Сливочные» уже сделали щедрое предложение.

Уход французского форварда может повлечь за собой другое крупное событие – переход Криштиану Роналду из «Ювентуса». Парижане предполагали, что заберут португальца свободным агентом следующим летом, когда Мбаппе покинет клуб.

Но если Килиан уедет в столицу Испании уже в этом году, то боссы ПСЖ могут объединить Лионеля Месси и Роналду под эгидой одного клуба уже в ближайшую неделю

Напомним, стало известно, сколько «Ювентус» хочет выручить за трансфер Роналду.