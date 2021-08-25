Брат владельца ПСЖ опубликовал фотографию Роналду в футболке французского гранда
Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамад Аль-Тани на своей странице в Twitter опубликовал фотографию Криштиану Роналду в футболке ПСЖ рядом с Лионелем Месси:
«Может быть так?».
Quizás ?— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021
Maybe ?
Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выслушать предложения и отпустить форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». «Сливочные» уже сделали щедрое предложение.
Уход французского форварда может повлечь за собой другое крупное событие – переход Криштиану Роналду из «Ювентуса». Парижане предполагали, что заберут португальца свободным агентом следующим летом, когда Мбаппе покинет клуб.
Но если Килиан уедет в столицу Испании уже в этом году, то боссы ПСЖ могут объединить Лионеля Месси и Роналду под эгидой одного клуба уже в ближайшую неделю
Напомним, стало известно, сколько «Ювентус» хочет выручить за трансфер Роналду.
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