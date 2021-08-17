Экс-хавбек «Шахтера»: «Если у наших бразильцев пойдет игра – могут порвать кого угодно»
Братья поддержат «Шахтер» в Монако
Ради этого они отказали князю Монако посетить с ним президентскую ложу
17:23
Игорь и Григорий Суркис / Фото: FootBoom
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис поддержат донецкий «Шахтер» в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Монако». Об этом в эфире ФутболNEWS сообщил журналист Игорь Бурбас.
«Князь Монако Альбер II приглашал в президентскую ложу владельцев киевского «Динамо» Игоря и Григория Суркиса, которые также этими днями отдыхают здесь на «лазурном побережье».
Но браться Суркисы отказались посетить президентскую ложу, поскольку это будет свидетельствовать о их приверженности к «Монако». Они сегодня появятся, но будут поддерживать донецкий «Шахтер».
Онлайн трансляция первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Монако» и «Шахтером».
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