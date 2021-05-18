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«Брайтон» готовится дать бой чемпиону. «Манчестер Сити» будет не легко
Матч первого круга завершился минимальной победой «горожан»
18 мая 12:26
Фото: Sky Sports
18 мая «Брайтон» на своем стадионе сыграет против «Манчестер Сити» в матче 37 тура АПЛ.
«Чайки» уже гарантировали себе прописку в АПЛ на следующий сезон, поэтому мотивация у команды лишь одна – дать бой чемпиону.
Встреча первого круга на «Этихад Стэдиум» завершилась победой «горожан» (1:0), однако всего в один мяч.
Плюс для «Брайтона» еще и отсутствие Кевина Де Брюйне, который пропустит встречу из-за повреждения. Впрочем, у хозяев также есть потери – не сыграет лидер Дэви Проппер, а также защитник Йоел Вельтман.
Начало матча – непривычное для Англии 21:00.
Смотреть онлайн игру «Брайтон» – «Манчестер Сити» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Брайтон» – «Манчестер Сити».
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