«Брайтон» готовится дать бой чемпиону. «Манчестер Сити» будет не легко

Матч первого круга завершился минимальной победой «горожан»

Фото: Sky Sports

18 мая «Брайтон» на своем стадионе сыграет против «Манчестер Сити» в матче 37 тура АПЛ.

«Чайки» уже гарантировали себе прописку в АПЛ на следующий сезон, поэтому мотивация у команды лишь одна – дать бой чемпиону.

Встреча первого круга на «Этихад Стэдиум» завершилась победой «горожан» (1:0), однако всего в один мяч.

Плюс для «Брайтона» еще и отсутствие Кевина Де Брюйне, который пропустит встречу из-за повреждения. Впрочем, у хозяев также есть потери – не сыграет лидер Дэви Проппер, а также защитник Йоел Вельтман.

Начало матча – непривычное для Англии 21:00.

Смотреть онлайн игру «Брайтон» – «Манчестер Сити» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Брайтон» – «Манчестер Сити».