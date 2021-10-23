«Брайтон» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии

Порадуют ли нас команды зрелищной игрой или все закончится безрезультативной ничьей?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

В восьми из девяти последних соревновательных игр «Брайтона» было забито меньше 2,5 голов.

В четырех из пяти последних игр Премьер-лиги «Манчестер Сити» было забито меньше 2,5 голов.

В этом сезоне «Брайтон» проиграл только одну из десяти своих соревновательных игр.

Путешествующие болельщики «Брайтона», возможно, были разочарованы нулевой ничьей с «Норвичем» в минувшие выходные, но этот результат увеличил их беспроигрышную серию до шести матчей во всех соревнованиях, а «Чайки» по-прежнему занимают фантастическое четвертое место в начале девятой игровой недели.

Победы для команды Грэма Поттера немного иссякли за последний месяц или около того, каждая из трех последних игр заканчивалась вничью, но они остаются невероятно сложным противником.

«Манчестер Сити» в этом сезоне был чем-то вроде загадки, с доминирующими результатами, перемежающимися с разочаровывающим зрелищем без проницательности.

«Манчестер Сити» поражают своим непостоянством в этом сезоне. Команда Пепа Гвардиолы забила всего шесть голов в последних пяти матчах чемпионата и не смогли пробить оборону «Саутгемптона» в прошлом месяце. Это был четвертый раз, когда они проиграли в этом сезоне.

Предстоящий матч обещает быть интересным, но не стоит ожидать много забитых мячей. В шести из восьми последних игр «Брайтона» общий тотал матча был меньше 2.5, а у «Манчестера» пять из последних восьми матчей закончились с таким же результатом. Глядя на эту статистику предлагаем вам сыграть ставку на общий тотал меньше 2.5 с кэфом 2.15. Мы так же поддерживаем аутсайдеров и верим в продолжение их серии ничьих, к тому же «Сити» не забивали в четырех матчах этого сезона. Так что ничья тоже очень вероятна.