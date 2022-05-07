«Брайтон» не залишив каменя на камені від «МЮ» – розгромив його 4:0 і залишив без Ліги чемпіонів

А самі «чайки» здобули найбільшу перемогу в своїй історії в АПЛ

Брайтон розгромив Манчестер Юнайтед / Фото - twitter.com/premierleague «Манчестер Юнайтед» поступився втретє за останні п’ять матчів. Цього разу команда Ральфа Рангніка зазнала розгромної поразки від «Брайтона» – 0:4. Серед голеадорів «чайок» варто відзначити 20-річного Мойзеса Кайседо. Адже для нього гол з «МЮ» став дебютним в АПЛ. Потім Кукурелья, Гросс і Троссард довели загальну кількість пропущених м’ячів манкуніанцями у сезоні до 56. Це найбільше в окремій кампанії за всю історію виступів «МЮ» в АПЛ. І, ще один неприємний для «червоних дияволів» факт. Цей сезон гарантовано стане для них найгіршим за кількістю набраних очок за часи Прем'єр ліги. Окрім того, команда Рангніка вже втратила навіть теоретичні шанси кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. А от «Брайтон» може святкувати. Він здобув свою найбільшу в історії перемогу в елітних дивізіонах чемпіонату Англії. Окрім того, єврокубки все ще реальні. АПЛ. 36 тур «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 4:0 Голи: Кайседо, 15, Кукурелья, 49, Гросс, 57, Троссард, 60



Сергей Лукьяненко