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«Брайтон» победил впервые за 11 матчей, обыграв «Брентфорд»

Оба мяча хозяева забили в первом тайме
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:09
«Брайтон» победил впервые за 11 матчей, обыграв «Брентфорд»
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

«Брайтон» в матче 19 тура АПЛ дома сумел обыграть «Брентфорд».

Оба мяча хозяева провели в первом тайме. Отличились Троссард и Мопе. Благодаря им «Брайтон» сумел победить в АПЛ впервые за 11 матчей.

«Брайтон» поднялся на 9-е место в таблице.

АПЛ. 19-й тур:

«Брайтон» – «Брентфорд» 2:0

Голы: Троссард, 34, Мопе, 42

«Брайтон»: Санчес, Лэмпти, Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер (Альсате, 85), Лаллана (Гросс, 85), Модер, Троссард (Уэлбек, 46), Мопе.

«Брентфорд»: Фернандес, Янссон, Соренсен, Пиннок, Томпсон (Годдос, 66), Канос, Нергор, Йенсен (Оньека, 46), Баптист, Тоуни, Мбемо (Висса, 41).

Предупреждения: Соренсен, Нергор, Уэбстер, Тоуни.

Андрей Усмонов
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