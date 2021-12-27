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«Брайтон» победил впервые за 11 матчей, обыграв «Брентфорд»
Оба мяча хозяева забили в первом тайме
07:09
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
«Брайтон» в матче 19 тура АПЛ дома сумел обыграть «Брентфорд».
Оба мяча хозяева провели в первом тайме. Отличились Троссард и Мопе. Благодаря им «Брайтон» сумел победить в АПЛ впервые за 11 матчей.
«Брайтон» поднялся на 9-е место в таблице.
АПЛ. 19-й тур:
«Брайтон» – «Брентфорд» 2:0
Голы: Троссард, 34, Мопе, 42
«Брайтон»: Санчес, Лэмпти, Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер (Альсате, 85), Лаллана (Гросс, 85), Модер, Троссард (Уэлбек, 46), Мопе.
«Брентфорд»: Фернандес, Янссон, Соренсен, Пиннок, Томпсон (Годдос, 66), Канос, Нергор, Йенсен (Оньека, 46), Баптист, Тоуни, Мбемо (Висса, 41).
Предупреждения: Соренсен, Нергор, Уэбстер, Тоуни.
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