Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Брайтон» прервал рекордную серию «Манчестер Сити» в АПЛ

«Горожане» уступили на выезде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 09:24
«Брайтон» прервал рекордную серию «Манчестер Сити» в АПЛ
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.

«Чайки» прервали рекордную серию «горожан» в АПЛ. «Ман Сити» выиграл 12 матчей на выезде, что было рекордом.

В последний раз «Ман Сити» терял очки на выезде еще в декабре против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Отметим, что для обеих команд этот матч уже не имел турнирного смысла. «Ман Сити» стал чемпионом, а «Брайтон» избежал вылета.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Брайтон Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Эдерсон выиграл «Золотую перчатку» АПЛ
Эдерсон выиграл «Золотую перчатку» АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 10:09
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:19
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:50
Где смотреть матч «Челси» – «Лестер»
Где смотреть матч «Челси» – «Лестер»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 14:41
Где смотреть матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»
Где смотреть матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 14:24
Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»
Прогноз Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 13:30

Новости: Футбол

ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале
ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале
Лига 1 (Франция)
00:26
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
Премьер-Лига (Англия)
00:10
«Бернли» проиграл «Ливерпулю». Как это было
«Бернли» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
00:08
Кубок Франции. Финал. «Монако» проиграл ПСЖ. Как это было
Кубок Франции. Финал. «Монако» проиграл ПСЖ. Как это было
Лига 1 (Франция)
00:06
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Серия А (Италия)
19 мая 23:58
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
В Европе
19 мая 23:45
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
Украинские легионеры
19 мая 23:38
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
Премьер-Лига (Англия)
19 мая 23:23
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Украинские легионеры
19 мая 22:59
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости