«Брайтон» прервал рекордную серию «Манчестер Сити» в АПЛ

«Горожане» уступили на выезде

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.

«Чайки» прервали рекордную серию «горожан» в АПЛ. «Ман Сити» выиграл 12 матчей на выезде, что было рекордом.

В последний раз «Ман Сити» терял очки на выезде еще в декабре против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Отметим, что для обеих команд этот матч уже не имел турнирного смысла. «Ман Сити» стал чемпионом, а «Брайтон» избежал вылета.