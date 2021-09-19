«Брайтон» сенсационно переиграл «Лестер» и обошел «Челси» и «Ман Сити» в таблице

«Чайки» набрали 12 очков в 5-ти матчах

Фото: пресс-служба Брайтона

В матче 5-го тура АПЛ «Брайтон «принимал «Лестер» и сенсационно победил.

В середине первого тайма Мопе реализовал пенальти и вывел «Брайтон» вперед. А в начале второго тайма Уэлбек удвоил преимущество хозяев.

«Лестер» отквитал один мяч усилиями Варди, но этого было мало даже для ничьей.

«Брайтон» набирает 12 очков в турнирной таблице АПЛ и поднимается на 3-ю строчку, обойдя и «Челси», и «Манчестер Сити».

АПЛ, 5-й тур

«Брайтон» – «Лестер» 2:1

Голы: Мопе, 35, пен, Уэлбек, 50 – Варди, 61

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Мвепу, 62), Лаллана, Биссума (Модер, 79), Уэлбек (Берн, 70), Троссард, Мопе.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Вестергор, Сеюнджю, Бертран (Кастань, 68), Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Барнс, Варди.

Предупреждения: Велтман (20), Ндиди (44), Санчес (90).