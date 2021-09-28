«Брайтон» сенсационно переиграл «Лестер» и обошел «Челси» и «Ман Сити» в таблице
«Брайтон» в компенсированное время ушел от поражения от «Кристал Пэлас»
Мопе принес команде одно очко
28 сентября 07:29
Фото: twitter.com/CPFC
«Брайтон» в матче 6 тура АПЛ на выезде ушел от поражения от «Кристал Пэлас».
Хозяева открыли счет в конце первого тайма – Заа реализовал пенальти. Во втором тайме лондонская команда пыталась отстоять победный результат, но пропустила в конце встречи.
На 5-й добавленной минуте ничью в матче установил Мопе.
АПЛ. 6-й тур:
«Кристал Пэлас» – «Брайтон» 1:1
Гол: Заа, 45+1 (с пенальти) — Мопе, 90+5.
«Кристал Пэлас»: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер, Миливоевич (Бентеке, 72), Макартур — Айю (Шлупп, 86), Заа, Эдуар (Куяте, 77).
«Брайтон»: Роберт Санчес — Даффи, Данк, Берн (Альсате, 46 (Модер, 65)) — Велтман, Гросс, Лаллана, Кукурелья — Троссард — Уэлбек (Конолли, 76), Мопе.
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