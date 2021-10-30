«Брайтон» зубами вырвал ничью в матче с «Ливерпулем»

Салах вновь отличился результативным действием

Ливерпуль - Брайтон / фото - Sports Illustrated

«Ливерпул» расписал результативную ничью с «Брайтоном» в матче 10-го тура АПЛ. Поединок завершился со счетом 2:2.

Звездный форвард «мерсисайдцев» Мохамед Салах вновь отличился результативными действиями. Именно с передачи Салаха, уже на 4-й минуте Джордан Хендерсон открыл счет в матче.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» (22 очка) идет на 2-й строчке, уступая лишь «Челси», который имеет в активе 25 очков. «Брайтон» с 16-ю очками расположился на 6-й строчке.

АПЛ. 10-й тур

«Ливерпуль» – «Брайтон» 2:2 (2:1)

Голы: Хендерсон (4), Мане (24), Мвепу (41), Троссард (65).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 20), Джонс (Минамино, 87), Фирмино (Диогу Жота, 78), Салах, Мане.

«Брайтон»: Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Лаллана (Гросс, 77), Марч, Модер (Лэмпти, 66), Биссума (Мак Аллистер, 60), Мвепу, Троссард.

Предупреждения: Минамино (88), Лэмпти (90), Даффи (90), Робертсон (90).

Напомним, «Ливерпуль» может подписать форварда мадридского «Реала».

В параллельном матче тура «Челси» разгромил «Ньюкасл».