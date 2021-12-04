Бразилец «Шахтера» признался, что его не пугает украинский снег

С соответствующей погодой легионерам «горняков» пришлось столкнуться перед матчем со «Львовом»

Тете / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Тете в эфире телеканала «Футбол» прокомментировал разгромную победу в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1) и снегопад перед игрой.

Думали о том, что нужно настраиваться и забивать. Они вели в счете, было сложно, но хорошо, что удалось отличиться – рад этому.

Многие пробивают пенальти низом, ведь так безопаснее, но ты бьешь одиннадцатиметровые верхом.

Мне нравится пробивать таким образом. Что низом, что верхом пенальти – это сложно. Повторюсь: рад, что удалось забить.

В твоем активе уже 9 голов, сколько еще можешь забить?

Я уже не раз говорил, что хочу помогать команде, а будут это забитые мячи или ассисты… Я очень счастлив, что 9 мячей уже есть на моем счету. Будем бороться, чтобы их становилось больше.

О каком нереализованном моменте в этой игре жалеешь больше всего?

Это угловой, когда Коля Матвиенко пробивал головой, но, к сожалению, ему не удалось забить. В любом случае я очень доволен победой, мы на первом месте – это самое главное.

Тебе понравился снегопад перед матчем?

Да, круто! Лично мне это очень нравится.

Снег пугает бразильцев?

Если говорить обо мне – нет, мне нравится. Это красиво, меня снег не пугает.

Как воспринимаете кусок угля, который команда видит по пути из раздевалки на поле?

Очень круто, ведь это символика «Шахтера»! Всегда при выходе на поле касаемся его рукой и таким образом заряжаемся.

Когда касаешься угля, потом забиваешь?

Надеюсь, что да.

Ранее впечатлениями от матча поделился генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.