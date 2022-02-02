Бразилия разгромила Парагвай в отборе на ЧМ-2022
В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Бразилии всухую разгромила Парагвай.
Отбор на ЧМ-2022
Бразилия – Парагвай 4:0
Голы: Рафинья, 28, Коутиньо, 62, Антони, 86, Родриго, 88
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Теллес, Коутиньо (Бруно Гимараэс, 73), Фабиньо, Лукас Пакета (Родриго, 82), Рафинья (Эвертон Рибейро, 82), Винисиус Жуниор (Антони, 61), Матеус Кунья (Габриэл Жезус, 61).
Парагвай: Сильва, Рохас (Эскобар, 46), Бальбуэна, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 46), Альмирон, Санчес (Энсисо, 87), Вильясанти (Бенитес, 69), Охеда, Гонсалес (Санабрия, 69), Самудио.
Предупреждения: Арсамендия (20), Вильясанти (45), Алонсо (78).
Обзор матча:
В турнирной таблице группы отбора Бразилия лидирует с 39 очками, опережая Аргентину на 4 очка.