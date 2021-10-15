Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора на ЧМ-2022

Неймар забил и сделал два ассиста

Неймар / Фото: Getty Images

В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Бразилии в родных стенах разгромила Уругвай.

К 18-й минуте счет уже был 2:0 в пользу хозяев поля после голов Неймара и Рафиньи.

Во 2-м тайме Рафинья сделал дубль, а также за Бразилию забил Барбоза

Утешительный мяч за Уругвай забил Суарес.

Сборная Бразилии лидирует в своей группе отбора, опережая Аргентину на 6 очков.

Отбор на ЧМ-2022

Бразилия – Уругвай 4:1

Голы: Неймар, 10, Рафинья, 18, 58, Барбоза, 83 – Суарес, 77

Бразилия: Эдерсон, Тиаго Силва, Эмерсон, Алекс Сандро, Вериссимо, Фабиньо (Дуглас Луис, 71), Фред (Эденилсон, 88), Лукас Пакета (Антони, 61), Рафинья (Эвертон Рибейро, 71), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 61), Неймар.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Винья (Пикерес, 46), Бентанкур (Горриаран, 71), Нандес (Касерес, 46), Весино (Торрес, 65), де ла Крус (Торрейра, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.

Предупреждения: Фабиньо (43), Вальверде (47), Кавани (70), Коатес (90).

Ранее стало известно, что Неймар вскоре намерен завершить выступления за сборную Бразилии.