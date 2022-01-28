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Бразилия упустила победу над Эквадором в матче с двумя удалениями

Латиноамериканцы устроили жаркий поединок
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:20
Бразилия упустила победу над Эквадором в матче с двумя удалениями
Фото - CBF

В пятнадцатом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Бразилии на выезде сыграла вничью с Эквадором.

В самом дебюте встречи счет открыл Каземиро, а в середине тайма команды обменялись удалениями Домингеса и Эмерсона.

В игре 10 на 10 сильнее оказались хозяева встречи. Во второй половине заключительной 45-минутки Торрес установил окончательный счет – 1:1.

Разрыв между Бразилией и Аргентиной сократился до четырех очков. Обе команды уже вышли на чемпионат мира.

Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка. 15 тур

Эквадор – Бразилия 1:1

Голы: Торрес, 75 – Каземиро, 6

Эквадор: Домингес, Пресиадо (Кайседо, 66), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Груэсо (Пресиадо, 66), Франко (Галиндес, 18), Кайседо (Мендес, 86), Плата, Валенсия, Эстрада (Карселен, 85).

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Тиаго Силва, Милитао, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Коутиньо (Дани Алвес, 33), Рафинья (Антони, 63), Матеус Кунья (Габриэл Барбоза, 78), Винисиус Жуниор (Габриэл Жезус, 63).

Предупреждения: Валенсия, Кайседо – Эмерсон, Алиссон, Рафинья, Милитао

Удаления: Домингес – Эмерсон
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Бразилии (футбол)

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