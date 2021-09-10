Бразильские игроки АПЛ имеют шансы сыграть в ближайших матчах чемпионата

Бан FIFA могут отменить

Фото: indianexpress.com

Бразильские игроки английской Премьер-лиги могут выйти на поле в ближайших матчах чемпионата в эти выходные.

На этой неделе FIFA запретила восьми футболистам «Ливерпуля», «Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертона» и «Лидса» играть за клубы в течение 5 дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Командам запретили задействовать игроков в матчах под угрозой санкций FIFA. Наказание связано с тем, что клубы Английской Премьер-лиги отказались отпускать бразильцев сборную.

Чиновники и руководители футбольных федераций ведут переговоры об отмене запрета. В частности, Мексика и Парагвай, также настаивавшие на 5-дневном запрете играть, свои требования отозвали. Бразилия пока не отказывалась от претензий, однако, как сообщает The Telegraph, договоренность в этом вопросе более чем реальна.

Тем не менее, клубы уже договорились между собой, что не будут предъявлять друг другу претензий, если кто-то из них проигнорирует запрет на использование футболиста.

Также отмечается, что FIFA может уже сегодня объявить о том, что запрет снимается с футболистов.

Английская Премьер-лига признана самой интенсивной футбольной лигой в сезоне-2020/2021.