Бразильский экс-игрок «Олимпика» трудоустроился в «Рухе»

Воспитанник «Интернасьоналя» присоединился ко львовскому клубу

Таллес Бренер / Фото - Рух Львов

Полузащитник Таллес Бренер стал игроком «Руха». Об этом сообщает официальный сайт львовян.

Бразилец подписал контракт на три года. В новом клубе 23-летний футболист будет выступать под 30-м номером.

Последним клубом воспитанника «Интернасьоналя» был «Олимпик», за который игрок провел 13 матчей без результативных действий. В конце прошлого сезона донецкий клуб снялся с УПЛ и распустил весь состав.

Ранее стало известно, кто обслужит матч «Ворсклы» против «Руха» во втором туре чемпионата Украины.