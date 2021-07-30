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Бразильский экс-игрок «Олимпика» трудоустроился в «Рухе»

Воспитанник «Интернасьоналя» присоединился ко львовскому клубу
Футбол Украинская Премьер-лига
14:09
Бразильский экс-игрок «Олимпика» трудоустроился в «Рухе»
Таллес Бренер / Фото - Рух Львов

Полузащитник Таллес Бренер стал игроком «Руха». Об этом сообщает официальный сайт львовян.

Бразилец подписал контракт на три года. В новом клубе 23-летний футболист будет выступать под 30-м номером.

Последним клубом воспитанника «Интернасьоналя» был «Олимпик», за который игрок провел 13 матчей без результативных действий. В конце прошлого сезона донецкий клуб снялся с УПЛ и распустил весь состав.

Ранее стало известно, кто обслужит матч «Ворсклы» против «Руха» во втором туре чемпионата Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

Рух Олимпик Донецк

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