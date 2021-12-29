Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»

Игрок продолжает поиски нового места трудоустройства

Дентиньо / фото - ФК Шахтер

После окончания контракта с донецким «Шахтером» бразильский форвард Дентиньо находится с ноября без клуба.

В подписании нападающего были заинтересованы пять клубов с его родины. Среди них был и «Сан-Паулу», который связался с представителями игрока, но боссы команды отказались от этой идеи, сообщает портал Goal.

Также еще остаются шансы, что игрок вернется в «Коринтианс», где он когда-то начинал профессиональную карьеру.

Футболист имеет статус свободного агента, и до сих пор пытается найти себе команду, которая готова взять его к себе.

В первой части сезона-21/22 бразилец провел за «Шахтер» лишь 95 минут во всех турнирах, успев забить два гола за это время.

Напомним, «Шахтер» интересуется бразильским вингером «Аякса».