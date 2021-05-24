Лучкевич попал на радары зарубежного клуба, а также «Днепра-1»
Бразильский легионер «Днепра-1» покинет клуб летом
Лукасом Тейлором интересуются российские клубы
Лукас Тейлор / Фото - СК Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор близок к уходу из клуба. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE».
Насколько мне известно, Лукас Тейлор очень близок к переходу в другую команду. Везде пишут про «Шахтер», но им интересовались также определенные российские клубы, он рассматривал предложения. Скорее всего, Тейлор покинет «Днепр-1».
Бразилец является важной частью команды Игора Йовичевича. В прошедшем сезоне он отыграл 24 матча, оформив два результативные передачи.
Ранее сообщалось, что игрок схожего амплуа Валерий Лучкевич может перейти в «Днепр-1».
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