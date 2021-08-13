Бразильский новичок «Металлиста»: «Приехал в большой европейский клуб»

Пейшото и Ярославский / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото поделился эмоциями от перехода из «Ред Булл Брагантино». Слова бразильца передает пресс-служба харьковчан.

Есть ли любимый футболист, игра которого вдохновляет? Да, это бразильский форвард Адриано. Я разговаривал со всеми бразильцами, которые играют в «Металлисте». Советовался с Маилтоном, также с Риаскосом, который ранее играл в Бразилии. Кроме того, я говорил с Тайсоном.

Желание очень большое. Хочется показать себя болельщикам, забить много голов. Вчера я приехал, увидел, что здесь все хорошо. И я хочу показать себя на поле президенту и болельщикам. Я первый раз приехал в большой европейский клуб, и это для меня большой шанс. Буду в каждой игре стараться показать свой лучший футбол.

Я уже успел посмотреть аэропорт, отель и прогулялся по ночному городу. Все, что уже успел увидеть в Харькове – это высочайший уровень! Я познакомился с командой, провел первую тренировку и увидел, что в клубе прекрасная атмосфера – это очень важно для меня. Теперь с нетерпением жду возможности дебютировать за «Металлист»!