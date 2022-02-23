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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Бразильский полузащитник может отказаться от перехода в «Динамо», так как боится ехать в Украину

Гомеса хотят подписать летом
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:29
Бразильский полузащитник может отказаться от перехода в «Динамо», так как боится ехать в Украину
Фото: Globo

Полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес может отказать «Динамо».

Хавбек ранее был настроен на трансфер и просил агентов отправится на переговоры с украинским клубом. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.

Бразилец боится переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией, сообщает Gazeta Esportiva.

«Динамо» рассматривает трансфер игрока летом. Сам хавбек не против перехода если политическая ситуация изменится.

Сообщалось, что киевляне уже сделали запрос о переходе.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Сан-Паулу

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