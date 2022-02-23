Педриньо: «Отрыв в два очка от «Динамо» ничего не значит»
Бразильский полузащитник может отказаться от перехода в «Динамо», так как боится ехать в Украину
Гомеса хотят подписать летом
10:29
Фото: Globo
Полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес может отказать «Динамо».
Хавбек ранее был настроен на трансфер и просил агентов отправится на переговоры с украинским клубом. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.
Бразилец боится переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией, сообщает Gazeta Esportiva.
«Динамо» рассматривает трансфер игрока летом. Сам хавбек не против перехода если политическая ситуация изменится.
Сообщалось, что киевляне уже сделали запрос о переходе.
Комментарии 0