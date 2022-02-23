Бразильский полузащитник может отказаться от перехода в «Динамо», так как боится ехать в Украину

Гомеса хотят подписать летом

Фото: Globo

Полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес может отказать «Динамо».

Хавбек ранее был настроен на трансфер и просил агентов отправится на переговоры с украинским клубом. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.

Бразилец боится переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией, сообщает Gazeta Esportiva.

«Динамо» рассматривает трансфер игрока летом. Сам хавбек не против перехода если политическая ситуация изменится.

Сообщалось, что киевляне уже сделали запрос о переходе.