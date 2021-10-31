Форвард «Реала» сломал нос и не сможет сыграть с «Шахтером»
Бразильский вингер «Реала» пропустит матч ЛЧ с «Шахтером»
Игрока заменили в самом начале матча с «Эльче»
17:25
Родриго / фото - The Real Champs
В игре 12-го тура Примеры «Реал» минимально переиграл «Эльче» (2:1).
Вингер «Реала» Родриго Гоэс был заменен на 18-й минуте матча после столкновения.
Как сообщает портал Goal, бразилец в понедельник-вторник пройдет углубленное медобследование, которое и оценит степень тяжести повреждения футболиста.
Участие нападающего в следующей игре мадридцев против донецкого «Шахтера» практически исключено.
«Сливочные» примут дончан в родных стенах в среду, 3 ноября.
Напомним, форвард «Реала» сломал нос и также не сыграет с «горняками».
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