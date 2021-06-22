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Бразильский защитник «Сассуоло» стал новичком «Шахтера»

Это уже третий трансфер «горняков» этим летом
Футбол Украинская Премьер-лига
12:50
Бразильский защитник «Сассуоло» стал новичком «Шахтера»
Марлон / Фото: ФК Шахтер

Следом за главным тренером Роберто Де Дзерби «Шахтер» подписал и бразильского защитника «Сассуоло» Марлона.

Марлон подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Напомним, что ранее новичками «горняков» стали Педриньо, который пришел из «Бенфики», и Лассина Траоре из «Аякса».

Напомним, что «Шахтер» огласил список игроков, которые отправились на сбор в Австрию.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Шахтер Донецк Сассуоло

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