«Брентфорд» объявил о переходе Эриксена

Датчанин вернулся в АПЛ

Фото: Sky Sports

«Брентфорд» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона. Он достался команде бесплатно.

В июне во время Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца прямо на поле. Ожидалось, что он завершит карьеру.

В январе он ушел из «Интера», став свободным агентом. В Италии ему запретили играть с имплантированным кардиовертер-дефибриллятором.

В АПЛ он ранее играл за «Тоттенхэм».