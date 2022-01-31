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«Брентфорд» объявил о переходе Эриксена

Датчанин вернулся в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:25
«Брентфорд» объявил о переходе Эриксена
Фото: Sky Sports

«Брентфорд» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона. Он достался команде бесплатно.

В июне во время Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца прямо на поле. Ожидалось, что он завершит карьеру.

В январе он ушел из «Интера», став свободным агентом. В Италии ему запретили играть с имплантированным кардиовертер-дефибриллятором.

В АПЛ он ранее играл за «Тоттенхэм».

Андрей Усмонов
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Кристиан Эриксен Брентфорд

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