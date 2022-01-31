Возвращение Эриксена в АПЛ ожидается 26-го января
«Брентфорд» объявил о переходе Эриксена
Датчанин вернулся в АПЛ
10:25
Фото: Sky Sports
«Брентфорд» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена.
Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона. Он достался команде бесплатно.
Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022
В июне во время Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца прямо на поле. Ожидалось, что он завершит карьеру.
В январе он ушел из «Интера», став свободным агентом. В Италии ему запретили играть с имплантированным кардиовертер-дефибриллятором.
В АПЛ он ранее играл за «Тоттенхэм».
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