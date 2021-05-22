«Брентфорд» совершил камбэк с 0:2 по сумме матчей и пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

«Борнмут» в меньшинстве не удержал ничейный результат с голом на выезде

Фото - Борнмут В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ «Борнмут» на выезде уступил «Брентфорду». Встреча, однако, начиналась для команды довольно хорошо. Счет открыл Данджума. Но довольно быстро его сравнял Тоуни с пенальти, а еще немногим позже Мифем заработал удаление. Янельт сделал счет 2:2 по сумме двух матчей. Однако его не хватало для прохода дальше из-за гола соперника на выезде. Правда, под конец его удалось дожать силами Форсса. Соперник «Брентфорда» в финале определится в поединке «Суонси» – «Барнсли» (первый матч – 1:0). Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ, полуфинал, ответный матч «Брентфорд» – «Борнмут» 3:1 (первый матч – 0:1) Голы: Тоуни, 16 (пен.), Янельт, 50, Форсс, 81 – Данджума, 5 «Брентфорд»: Райя, Дальсгор, Янссон, Пиннок, Роэрслев (Форсс, 46), Канос (Фосу, 79), Янельт (Годдос, 64), Маркондес, Йенсен, Мбемо (Бидструп, 90), Тоуни. «Борнмут»: Бегович, Мифем, Картер-Викерс, Смит (Лонг, 82), Келли, Брукс (Рико, 30), Биллинг, Лерма, Пирсон, Данджума, Соланке (Стэйси, 75). Предупреждения: Тоуни, Янссон, Дальсгор – Бегович, Лерма, Стэйси Удаление: Мифем Мифем

Сергей Стаднюк