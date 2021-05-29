«Суонси» сыграет с «Брентфордом» в финале плей-офф за выход в АПЛ
«Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ
В финале плей-офф команда обыграла «Суонси»
19:10
Фото: Brentford
«Брентфорд» стал последним новичком следующего сезона АПЛ.
В финале плей-офф Чемпионшипа команда обыграла «Суонси» (2:0). Точные удары Тоуни и Маркондеса принесли победу лондонцам.
С 65-й минуты «Суонси» играл в меньшинстве.
«Брентфорд» сыграет в АПЛ впервые в истории. Ранее повысились в классе «Норвич» и «Уотфорд».
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