«Брест» неожиданно отобрал очки у «Лиона» в стартовом туре Лиги 1

«Ткачи» не сумели начать сезон с победы

Фото - Олимпик Лион

В первом туре французской Лиги 1 «Лион» в родных стенах переиграл «Брест».

Хозяева вели игру первым номером в первом тайме. Однако под перерыв счет открыл соперник. Забил Кардона.

Во второй половине встречи давление «ткачей» было не таким сильным. Однако Слимани удалось вернуть равновесие на табло. Тем не менее, на то, что бы вырвать победу, усилий команды оказалось недостаточно.

«Лион» и «Брест» стартовали в чемпионате, добыв по одному очку в турнирной таблице.

Лига 1, 1 тур

«Лион» – «Брест» 1:1

Голы: Слимани, 62 – Кардона, 43

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто, Марсело, Лукеба, Дюбуа, Тиаго Мендес (Слимани, 60), Ауар, Какре, Токо-Экамби, Дембеле, Шерки (Лукас Пакета, 60).

«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 77), Шардонне, Брассье, Уронен, Белькебла (Маньетти, 18), Февр, Мбок, Мунье, Онора (Дюверн, 78), Кардона (Ле Дуарон, 65).

Предупреждения: Слимани – Маньетти