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Брейтуэйт не против уйти из «Барселоны» ради другого европейского гранда

Датчанин не желает присоединяться к команде со средними амбициями
Футбол Примерa (Испания)
21:46
Брейтуэйт не против уйти из «Барселоны» ради другого европейского гранда
Мартин Брейтуэйт / Фото - fcbarcelona
Датский форвард Мартин Брейтуэйт не намерен покидать каталонскую «Барселону». Об этом сообщает sport.es.

30-летний игрок готов рассмотреть возможность трансфера в другой топовый европейский клуб. Мартин не желает присоединяться к команде со средними амбициями.

Датчанин уже отклонил предложения команд АПЛ – «Вест Хэма» и «Брайтона».

«Барселона» хотела бы услышать предложения по футболисту до конца трансферного окна. Впрочем, клуб рад тому факту, что сейчас игрок находится в коллективе.

Брейтуэйт сыграл в стартовом матче сезона в Ла Лиге против «Реал Сосьедад», забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Несмотря на то, что тренер каталонской команды Рональд Куман был доволен выступлениями датчанина, всё же он попросил клуб купить другого форварда.

Ранее агент Брейтуэйта, сообщил, что его клиент не покинет каталонский клуб.

Владимир Кириченко
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Барселона (футбол)

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