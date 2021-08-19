«Барселона» заинтересована в услугах игрока «Хетафе»
Брейтуэйт не против уйти из «Барселоны» ради другого европейского гранда
Датчанин не желает присоединяться к команде со средними амбициями
21:46
Мартин Брейтуэйт / Фото - fcbarcelonaДатский форвард Мартин Брейтуэйт не намерен покидать каталонскую «Барселону». Об этом сообщает sport.es.
30-летний игрок готов рассмотреть возможность трансфера в другой топовый европейский клуб. Мартин не желает присоединяться к команде со средними амбициями.
Датчанин уже отклонил предложения команд АПЛ – «Вест Хэма» и «Брайтона».
«Барселона» хотела бы услышать предложения по футболисту до конца трансферного окна. Впрочем, клуб рад тому факту, что сейчас игрок находится в коллективе.
Брейтуэйт сыграл в стартовом матче сезона в Ла Лиге против «Реал Сосьедад», забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Несмотря на то, что тренер каталонской команды Рональд Куман был доволен выступлениями датчанина, всё же он попросил клуб купить другого форварда.
Ранее агент Брейтуэйта, сообщил, что его клиент не покинет каталонский клуб.
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