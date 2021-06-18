Брэйтуэйт: «У нас была дополнительная мотивация играть за Эриксена»

Мартин Брэйтуэйт / фото - Marca

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт поделился впечатлениями от матча со сборной Бельгии:

Я невероятно горд играть в этой команде. Горжусь своими партнерами по команде, горжусь нашим персоналом, горжусь Данией. Будучи футболистом, ты всегда мечтаешь играть за лучший в мире клуб.

Но я должен сказать, что лучшая команда в мире играет на стадионе «Паркен» со всеми болельщиками, которые здесь собрались. Это было что-то такое, чего ты никогда больше не сможешь испытать. Это значит очень много для нас и для всей страны.

Мне невероятно повезло играть перед этими трибунами и перед всей Данией. Спасибо вам большое! Все дети, у которых есть мечта, пожалуйста, продолжайте за нее бороться! Я был одним из вас, кто когда-то смотрел все эти матчи, а теперь я здесь и невероятно благодарен за все.

У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд.

Потому что то, что может делать эта команда, – удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре».