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Брэйтуэйт: «У нас была дополнительная мотивация играть за Эриксена»

Датчане выходили на матч бороться до последнего
Футбол ЕВРО-2020
08:20
Брэйтуэйт: «У нас была дополнительная мотивация играть за Эриксена»
Мартин Брэйтуэйт / фото - Marca

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт поделился впечатлениями от матча со сборной Бельгии:

«Мы стартовали просто фантастически. Думаю, что показали свою психологическую устойчивость. У нас была дополнительная мотивация играть за Кристиана Эриксена и за всю страну. Мы чувствовали, что весь стадион с нами с самого начала матча – это было нечто особенное, то, за что я очень благодарен.

Я невероятно горд играть в этой команде. Горжусь своими партнерами по команде, горжусь нашим персоналом, горжусь Данией. Будучи футболистом, ты всегда мечтаешь играть за лучший в мире клуб.

Но я должен сказать, что лучшая команда в мире играет на стадионе «Паркен» со всеми болельщиками, которые здесь собрались. Это было что-то такое, чего ты никогда больше не сможешь испытать. Это значит очень много для нас и для всей страны.

Мне невероятно повезло играть перед этими трибунами и перед всей Данией. Спасибо вам большое! Все дети, у которых есть мечта, пожалуйста, продолжайте за нее бороться! Я был одним из вас, кто когда-то смотрел все эти матчи, а теперь я здесь и невероятно благодарен за все.

У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд.

Потому что то, что может делать эта команда, – удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре».

Датчане, доминируя и ведя в счете по ходу матча, упустили победу в матче с бельгийцами. Выход на поле Кевина Де Брюйне перевернул игру – именно хавбек «Манчестер Сити» отдал голевую передачу на Торгана Азара и сам забил победный гол.

Эта победа отправила бельгийцев вслед за Италией прямиком в плей-офф Евро-2020.

Датчанам же обязательно нужно крупно обыгрывать Россию в заключительном матче группового этапа, что бы также иметь шансы на попадание в 1/8 турнира.

Напомним, защитник сборной Бельгии едва не завершил карьеру из-за травмы, полученной в матче с Россией.

Источник: МАТЧ Павел Харченко
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Теги

Дания - Бельгия Барселона (футбол) сборная Бельгии (футбол) Кевин Де Брюйне

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