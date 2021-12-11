Яремчук: «При Шевченко на нас смотрели, как на одну команду. С Петраковым все потерялось»
Брезгует Лигой Европы? Яремчук посмеялся над слухами об интересе «Барселоны»
«Орлы» обошли каталонцев в группе
20:19
Роман Яремчук / фото - KAA Gent
Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал для Pressing слухи об интересе «Барселоны»:
«Я просто посмеялся с этого. Во-первых, это несолидно. Как-то это не выглядит красиво, мне кажется».
«Бенфика» с Яремчуком выбила «блаугранас» из Лиги чемпионов, отправив каталонскую команду в Лигу Европы.
Сами «орлы» будут выступать в плей-офф главного турнира Старого Света.
Ранее Яремчук рассказал, почему так бурно отпраздновал свой гол в ворота «Динамо».
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