Британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма»

Украинец не смог заиграть в Англии

Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Английское издание Daily Star составило рейтинг худших трансферов в истории АПЛ для каждого клуба.

Самой провальной покупкой для «Тоттенхэма» был назван Сергей Ребров, которого приобрели у киевского «Динамо»:

«Ребров сформировал известный атакующий дуэт с Андреем Шевченко в киевском «Динамо», но их переезд в Европу сложился по-разному. В то время, как Шевченко превратился в одного из самых грозных центральных нападающих в «Милане», Ребров изо всех сил пытался проявить себя в «Тоттенхэме» в течение двух лет пребывания в клубе. Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, он был отправлен в аренду в «Фенербахче», а затем отпущен свободным агентом. Хотя его дебютный сезон не был ужасным, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, так как от Реброва ожидали гораздо большего».

После «Фенербахче» украинец успел еще на год съездить в «Вест Хэм», после чего вернулся в родное «Динамо».

Сейчас Ребров тренирует эмиратский «Аль-Айн», но сам наставник заявил, что хотел остаться работать в «Ференцвароше».