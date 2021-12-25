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Британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма»

Украинец не смог заиграть в Англии
Футбол Украинские легионеры
12:36
Британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма»
Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Английское издание Daily Star составило рейтинг худших трансферов в истории АПЛ для каждого клуба.

Самой провальной покупкой для «Тоттенхэма» был назван Сергей Ребров, которого приобрели у киевского «Динамо»:

«Ребров сформировал известный атакующий дуэт с Андреем Шевченко в киевском «Динамо», но их переезд в Европу сложился по-разному. В то время, как Шевченко превратился в одного из самых грозных центральных нападающих в «Милане», Ребров изо всех сил пытался проявить себя в «Тоттенхэме» в течение двух лет пребывания в клубе.

Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, он был отправлен в аренду в «Фенербахче», а затем отпущен свободным агентом.

Хотя его дебютный сезон не был ужасным, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, так как от Реброва ожидали гораздо большего».

После «Фенербахче» украинец успел еще на год съездить в «Вест Хэм», после чего вернулся в родное «Динамо».

Сейчас Ребров тренирует эмиратский «Аль-Айн», но сам наставник заявил, что хотел остаться работать в «Ференцвароше».

Павел Харченко
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